In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Dopo nove stagioni, The Flash si prepara a concludere la sua corsa – proprio poche settimane prima dell’uscita del film dei DC Studios (che come sappiamo non è collegato alla serie).

The CW ha condiviso una preview del finale di serie, intitolato A New World, Part Four, che andrà in onda negli Stati Uniti il 24 maggio.

L’episodio porrà Barry Allen e il suo team davanti alla sfida più grande: dovranno salvare non solo Central City, ma tutto il mondo, un’ultima volta.

Questa la trama della puntata:

La corsa finale – The Flash (Grant Gustin), l’uomo più veloce al mondo, deve affrontare la sfida più grande di sempre per salvare la linea temporale e l’esistenza stessa. Amici vecchi e nuovi si riuniscono per un’epica battaglia finale per salvare un’ultima volta Central City. L’episodio è stato scritto da Eric Wallace e Sam Chalsen e diretto da Vanessa Parise.

Parlando con EW la regista ha spiegato che “abbiamo avuto episodi colossali, certo: un crossover è un episodio più grande, ovviamente, ma l’impegno che abbiamo messo tutti in quest’ultima parte della serie è impareggiabile. Siamo una famiglia, e mi mancheranno tutti”.

Ecco anche un poster con Grant Gustin senza maschera…

