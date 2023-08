Star e Disney+ hanno pubblicato il teaser trailer di The Freelancer, thriller siriano in arrivo a settembre.

La serie tv è basata sul libro bestseller del 2017 “A Ticket to Syria” di Shirish Thorat, la serie è dello showrunner Neeraj Pandey (Special Ops), prodotta da Friday Storytellers e diretta da Bhav Dhulia (“Khakee: The Bihar Chapter” di Netflix).

Lo showrunner Pandey ha dichiarato:

‘The Freelancer’ è una serie thriller di alto livello che racconta una straordinaria operazione di salvataggio di una giovane ragazza detenuta contro la sua volontà in una Siria devastata dalla guerra. È basato sul libro di Shirish Thorat “A Ticket to Syria”, che narra la vera storia di Aliya. La serie è guidata da un potente cast corale con Mohit Raina che interpreta il ruolo del libero professionista, Anupam Kher nei panni dell’analista Dr. Khan, Kashmira Pardeshi nei panni di Aliya e altri attori che interpretano personaggi unici. La serie è stata girata in più località a livello internazionale e ricrea un mondo in gran parte inesplorato e invisibile. Bhav Dhulia e l’intero team di Friday Storytellers hanno lavorato immensamente per mettere insieme tutto questo, e spero che il pubblico lo ami.