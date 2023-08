Online è stato condiviso il teaser della stagione 2 della serie The Gilded Age, in attesa degli episodi inediti in arrivo da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie racconta l’età dorata americana di fine XIX secolo, proprio al centro del conflitto tra tradizione e modernità. La serie scritta e creata dal premio Oscar Sir Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia), una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume, vanta un cast d’eccezione che vede fra i protagonisti Carrie Coon (The Leftovers), Christine Baranski (The Good Wife), Cynthia Nixon (Sex & the City, And Just Like That…), Morgan Spector (Il complotto contro l’America).

Nella prima stagione, se la tradizione è incarnata dall’intransigente e orgogliosa ereditiera Agnes van Rhijn (Christine Baranski) – spalleggiata dalla sorella Ada Brook (Cynthia Nixon) , la modernità ha le appariscenti sembianze della coppia borghese interpretata da Morgan Spector nei panni di George Russell (Il complotto contro l’America) e Carrie Coon nelle vesti di Bertha Russell. Nel mezzo, la protagonista di questa storia, interpretata da Louisa Jacobson Gummer: Marion Brook, la malcapitata nipote di Agnes e Ada che si ritrova suo malgrado, insieme all’aspirante scrittrice Peggy Scott (Denée Benton), nel bel mezzo di una contesa tra le zie e i nuovi, rampanti vicini. Questa nuova stagione racconta di come Bertha sfidi la signora Astor e il vecchio sistema, lavorando non solo per prendere piede nella società, ma per assumerne potenzialmente un ruolo di primo piano mentre suo marito George affronta la propria battaglia contro un sindacato in crescita nella sua acciaieria di Pittsburgh. Nella Brook House, Marian continua il suo viaggio per trovare la sua strada nel mondo, intanto a Brooklyn, la famiglia Scott inizia a riprendersi da una scoperta scioccante e Peggy attinge al suo spirito attivista attraverso il suo lavoro con T. Thomas Fortune al NY Globe.

Nel cast anche Louisa Jacobson, Denée Benton, Ben Ahlers, Michael Cerveris, Kelley Curran, Taissa Farmiga, Jack Gilpin, Simon Jones, Sullivan Jones, Celia Keenan-Bolger, Debra Monk, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara,Patrick Page, Harry Richardson, Taylor Richardson, Blake Ritson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, Nathan Lane, Audra McDonald, John Douglas Thompson, Ashlie Atkinson, Laura Benanti, Nicole Brydon Bloom, Christopher Denham, David Furr, Ward Horton, Matilda Lawler and Robert Sean Leonard.

La serie è stata scritta e creata da Julian Fellowes, produttore esecutivo insieme a Gareth Neame e David Crockett; regista e produttore esecutivo Michael Engler; produttore esecutivo Bob Greenblatt; scrittore e produttore esecutivo Sonja Warfield; produttore esecutivo Salli Richardson-Whitfield. The Gilded Age è una coproduzione HBO e Universal Television, parte di Universal Studio Group.

Fonte: Comunicato stampa Sky