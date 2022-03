Hulu ha condiviso ildella serie, la nuova miniserie con protagonista Elle Fanning che si ispira a una storia realmente accaduta e debutterà sugli schermi americani il 29 marzo.

Nel video si assiste a quello che accade dopo il suicidio di un teenager che porta alla scoperta del coinvolgimento di Michelle Carter, una ragazza che sostiene di essere stata il grande amore del giovane e che potrebbe aver però contribuito alla decisione di compiere il tragico gesto, convincendolo a togliersi la vita.

Il progetto, sviluppato da Liz Hannah e Patrick Macmanus (Dr. Death), ha come star Elle Fanning, Colton Ryan, Kai Lennox, Cara Buono, Chloë Sevigny e Norbert Leo Butz.

La miniserie si ispira a fatti realmente accaduti e si basa sull’articolo di Esquire scritto da Jesse Barron. Gli episodi racconteranno il rapporto tra Carter (Fanning) e Conrad Roy III (Ryan), e gli eventi che hanno portato alla morte del giovane e all’accusa che la giovane abbia avuto un ruolo nel suo suicidio.

Alla regia delle puntate ci sono Lisa Cholodenko, Zetna Fuentes, Pippa Bianco e Liz Hannah.

Tra gli interpreti del progetto ci saranno anche Peter Gerety (City On A Hill), Michael Mosley (Titans), Ella Kennedy Davis (Perry Mason), Pearl Amanda Dickson (Legion), Kylie Liya Page (Girl in the Woods) e Jeff Wahlberg (Dora and the Lost City of Gold).

