Max ha condiviso il trailer della nuova serie The Girls on the Bus, in arrivo sugli schermi americani il 14 marzo.

Al centro della trama ci sono quattro reporter specializzate in politica che diventano rivali e amiche mentre seguono una campagna presidenziale.

Le quattro giornaliste si spostano a bordo di un autobus per compiere un viaggio che fa tappa in 26 città e 14 stati in soli cinque giorni. Sadie (Melissa Benoist) è una giornalista che cerca disperatamente di lavorare per una testata che celebra un approccio vecchio stile per informare sulla campagna. Per riuscire a ottenere lo spazio sperato, la giovane dovrà fare i conti con Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam), e Kimberlyn (Christina Elmore).

Nonostante le loro differenze, le donne “diventano una famiglia che ha un posto in prima fila per assistere alla più grande soap opera, la battaglia per la Casa Bianca”.

Nel cast ci sono anche Brandon Scott, Griffin Dunne, Mark Consuelos e Scott Foley.

La serie è stata creata da Amy Chozick, ex reporter del New York Times, e Julie Plec, coinvolte come produttrici esecutive insieme alla showrunner Rina Mimoun.

Nel team al lavoro sulla serie ci sono anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Marcos Siega e Jesse Peretz, regista del pilot.

Fonte: TheWrap