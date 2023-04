Dopo molta attesa è stato condiviso il trailer della stagione 3, che sarà composta da dieci episodi, di The Great: venerdì 12 maggio su Hulu.

Nelle puntate inedite Caterina (Elle Fanning) e Pietro (Nicholas Hoult) cercano di far funzionare il proprio matrimonio dopo alcuni problemi apparentemente insormontabili.

Peter ha assistito al suo tentato omicidio per ordine di Caterina e lei ha inoltre imprigionato tutti i suoi amici. Oltre a tutto questo, Pietro si ritrova in difficoltà nel suo ruolo di marito all’interno del regno di Caterina, quindi si impegna come padre, si dedica alla caccia e a imprese culinarie piuttosto salate. Ma le sue attività non lo mantengono soddisfatto mentre le visioni del suo defunto padre (Jason Isaacs) entrano nella sua testa, tormentandolo con l’idea di essere un fallimento come figlio di Pietro il Grande.

Caterina la Grande inizia a farsi concoscere oltre i confini del regno e ispira una visita da parte dell’ambasciatore degli Stati Uniti, organizza un momento in cui i poveri, i nobili e i mercanti possono tutti condividere le proprie idee riguardanti lo sviluppo di una nuova Russia. La giovane impara che anche i migliori leader politici, alle volte, devono compiere dei compromessi pur di progredire.

La serie è creata, scritta e prodotta da Tony McNamara. I due protagonisti, Fanning e Hoult, sono inoltre coinvolti come produttori.

Fonte: Hulu