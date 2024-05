Elisabeth Moss ha parlato del rapporto tra June e Serena nella stagione 6 di The Handmaid’s Tale mentre era ospite del podcast Happy Sad Confused.

La protagonista della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood ha spiegato:

Penso che il motivo per cui sono consapevole di quanto i fan di June e Serena le apprezzino insieme è che sono d’accordo. Le adoro…

Moss ha proseguito sostenendo che agli spettatori è piaciuta la dinamica tra le due perché l’hanno proposta nel modo giusto. La star dello show ha sottolineato:

Le amo insieme, dico davvero. Ho sempre amato Serena come personaggio e quello che Yvonne Strahoski fa con lei, e abbiamo sempre visto i paralleli tra di loro, quindi è semplicemente così gratificante quando il pubblico lo capisce e lo apprezza.

Moss ha quindi aggiunto che c’è uno scambio tra i fan e i realizzatori dello show, che capiscono e sono consapevoli di ciò che funziona e cosa no. L’interprete di June ha ribadito:

Non sto realizzando lo show per nessuno oltre ai fan. Non sto realizzando lo show per il network o questa persona. Lo si sta realizzando per le persone che la amano. E, quindi, per quel motivo, sei consapevole di come reagiscono e cosa non apprezzano.

Moss ha sottolineato che pensa la serie ruoti intorno ai due personaggi:

So che è la storia di June ed è The Handmaid’s Tale, ma credo realmente che sia la storia di June e Serena. E seguiremo quella direzione nell’ultima stagione. Sono la prima persona, anche come regista, a dire: ‘Dimentichiamo June, concentriamoci su Serena per questo episodio’. Lo penso realmente. Yvonne lo ha spiegato così bene quando ha detto: ‘Non c’è Serena senza June, e non c’è June senza Serena’. Ed è così vero. E quindi, per me, le storie in parallelo, amo quella parte dello show così tanto. Sono totalmente d’accordo con i fan su questo elemento.

La storia si era interrotta con June che decide di fuggire da Toronto, non essendo più al sicuro, e trova a bordo dello stesso treno Serena. Per ora non è stato svelato in che modo si evolverà il racconto.

Che ne pensate dei commenti di Elisabeth Moss sul rapporto tra June e Serena nella stagione 6 di The Handmaid’s Tale? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Happy Sad Confused