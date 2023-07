Hulu ha condiviso il trailer e il poster della stagione 3 di The Hardy Boys, l’ultima che verrà realizzata, in arrivo il 26 luglio sugli schermi americani.

Nel cast delle puntate inedite ci sarà anche Bailee Madison (Pretty Little Liars: Original Sin), con la parte della misteriosa Drew Darrow.

Nell’ultima stagione, quando Frank (Rohan Campbell) e Joe Hardy (Alexander Elliot) ricevono delle misteriose istruzioni postume dalla loro nonna, i protagonisti si ritrovano a dare la caccia a un terzo potente oggetto, lo stesso che il bisnonno stava cercando. Tuttavia i due non sono gli unici a compiere la ricerca e devono quindi correre contro il tempo per impedire che un potere terrificante sia liberato nel mondo. Nulla è come sembra mentre The Hardy Boys e i loro amici affrontano il loro caso più pericoloso e imprevedibile. Il futuro sta per arrivare per i nostri eroi, che siano pronti oppure noi.

Nel cast ci sono Rohan Campbell (“Frank Hardy”), Alexander Elliot (“Joe Hardy”), Anthony Lemke (“Fenton Hardy”, Bea Santos “Aunt Trudy”), Keana Lyn (“Callie Shaw”), Adam Swain (“Chet Morton”), Cristian Perri (“Phil Cohen”), Riley O’Donnell (“Biff Hooper”), Alli Chung (“Jesse Hooper”), Krista Nazaire (“Belinda Conrad”), Bailee Madison (“Drew Darrow”), Atticus Mitchell (“J.B.Cox”), Joe Dinicol (“Agent Driscoll”).

Gli showrunner sono Chris Pozzebon (Schitt’s Creek) e Jason Stone (Riverdale).

Che ne pensate del trailer della stagione 3 di The Hardy Boys?

Fonte: Hulu