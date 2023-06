Amazon ha condiviso il trailer della nuova serie The Horror of Dolores Roach, descritta come una storia ispirata a Sweeney Todd e in cui non mancano amori e cannibalismo, in arrivo il 7 luglio.

Le otto puntate della prima stagione si basano sul podcast prodotto da Gimlet e racconta la storia di Dolores Roach (Justina Machado), una donna che è stata da poco rilasciata dal carcere e, dopo 16 anni, ritorna nella città di Washington Heights con 200 dollari e solo i vestiti che indossa. Il suo fidanzato è scomparso, non ha più alcun membro della famiglia in vita e Dolores riallaccia i rapporti con Luis (Alejandro Hernandez), che fa uso di sostanze stupefacenti e le offre un posto dove stare negli spazi del suo negozio di Empanada Loca, l’unico legame con la sua vita precedente.

Dolores è pronta a tutto pur di sopravvivere e stringe un profondo legame con Luis.

Nel cast dello show ci sono anche Kita Updike, K. Todd Freeman, Jean Yoon, Judy Reyes e Jeffery Self.

La serie è creata, scritta e prodotta da Aaron Mark, che ha ideato il podcast, e propone un racconto all’insegna dell’amore, del tradimento, delle droghe leggere, cannibalismo e sopravvivenza.

Mark e Dara Resnik saranno co-showrunner e produttori del progetto. Nel team di produttori c’è anche Jason Blum.

Che ne pensate del trailer di The Horror of Dolores Roach? Seguirete la serie?

Fonte: Youtube

