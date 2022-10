Nel 2023 arriverà sugli schermi di HBO la miniserie The Idol, di cui è stato condiviso un nuovo teaser che mostra la protagonista alle prese con lo spietato, ed estremo, mondo dello spettacolo.

Accanto a Lily-Rose Depp sarà protagonista The Weeknd, mentre nel cast ci sono anche Troye Sivan, Anne Heche, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley Lauren e Nico Hiraga.

Abel Tesfaye, conosciuto con il nome d’arte di The Weeknd, è coinvolto anche nella scrittura e nella produzione di questo progetto che si mostra finalmente nelle prime immagini.

Gli episodi racconteranno la storia di una cantante pop (Depp) che inizia una storia d’amore con un enigmatico proprietario di un club a Los Angeles e guru (The Weeknd), senza sapere che è il leader di una setta segreta.

Annunciata a giugno 2021, The Idol è stata girata a novembre dell’anno scorso, ma nella primavera di quest’anno ha subito un forte rimaneggiamento, con riprese aggiuntive consistenti. All’epoca, Suzanna Son ha lasciato il cast, rimpiazzata da Debby Ryan, e anche la regista Amy Seimetz, che doveva dirigere tutti e sei gli episodi, ha deciso di lasciare la produzione: al suo posto, è intervenuto in maniera consistente il co-creatore Levinson. “Il team di The Idol continua ad affinare ed evolvere la sua visione per la serie, e ora ha scelto una nuova direzione creativa,” aveva dichiaraqto HBO. “La produzione adatterà il cast e la troupe nel modo più adatto a servire questo nuovo approccio alla serie”.

Fonte: HBO