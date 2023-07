È disponibile su Sky e in streaming su NOW The Idol, la serie in cinque episodi creata da Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, con protagonisti Tesfaye e Lily-Rose Depp.

THE IDOL: LA TRAMA

Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn (Lily-Rose Depp) è decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d’America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido.

Idolatriamo gli artisti, li mettiamo su di un piedistallo per poi godere nel vederli cadere. Jocelyn ne fa esperienza diretta. È idolatrata dai suoi fan, dai suoi manager, dai suoi publicist: tutti dipendono da lei, è lei il loro sostentamento. La serie esplora le enormi pressioni che sente per dover essere all’altezza di quell’immagine di lei creata e venduta da altri, nonché il potere che è in...