Durante l’eventoè stato mostrato il primo teaser trailer di, nuova serie tv in arrivo quest’anno.

I tre protagonisti Juan, Tilda e Abbi hanno circa vent’anni e degli scienziati malvagi li hanno trasformati in esseri imperfetti. I tre riescono a fuggire ma dovranno trovare un modo per sopravvivere. La serie non ha ancora una data d’uscita, ma potete vedere i primi poster raffiguranti i tre protagonisti qui sotto:

La serie è stata ideata da Dennis Heaton (The Order), Shelley Eriksen, Chad Oakes e Michael Frislev di Nomad Pictures. Heaton sarà showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Eriksen, invece, sarà sceneggiatrice e produttrice.

Nel cast ci sarà Italia Ricci nei panni della dottoressa Sydney Burke, una brillante scienziata che cerca di risolvere gli errori compiuti nel suo passato, professionali ed etici, alleandosi con Abbi (Rhianna Jagpal), Juan (Iñaki Godoy), e Tilda (Morgan Taylor Campbell) per provare a individuare il dottor Alex Sarkov (Rhys Nicholson), un ex bambino prodigio che si rifiuta di lasciare che qualcuno o qualcosa interferisca con il suo obiettivo di riscrivere il genoma umano e condurre al prossimo stadio dell’evoluzione umana. Nel cast ci saranno anche Celina Martin nel ruolo di un soggetto del test e Kyra Zagorsky che sarà un personaggio alle prese con il tentativo di trovare Sarkov.

Fonte: YouTube, Twitter