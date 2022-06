TrustNordisk ha lanciato oggi il primo teaser di The Kindgom Exodus, terza e ultima stagione della trilogia di Lars von Trier annunciata da tempo.

La produzione ha appena venduto i diritti della serie in territori come Belgio e Repubblica Ceca, oltre che Germania, Austria, Spagna, Giappone e Corea del Sud. Le tre stagioni sono state rimasterizzate e combinate in un totale di 13 episodi, con la stagione finale (composta da cinque episodi da un’ora) prevista per il debutto in autunno.

Nel cast Bodil Jørgensen, Ghita Nørby (Silent Heart), Nicolas Bro, Peter Mygind (Last Christmas) e Søren Pilmark (Downsizing).

La serie è prodotta da Xentropa, NET e DR ed è ambientata nell’ospedale di Copenhagen chiamato Il Regno. Al centro della trama delle nuove puntate c’è Karen (Jørgensen), impegnata a trovare le risposte ancora in sospeso che potrebbero salvare l’ospedale. La donna, nonostante stia dormendo, vaga di notte nell’oscurità e si ritrova senza spiegazione di fronte all’ospedale. All’interno dell’edificio i medici lottano ogni giorno mentre non manca il male e si affrontano nuovi misteri.

Lars von Trier ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Niels Vørsel, mentre Louise Vesth si occupa della produzione per conto di Zentropa Entertainments.

“Le porte del Rego si sono spalancate, e le anime impazienti ora possono dare una prima occhiata al mondo soprannaturale e inspiegabile del Regno, dove la battaglia finale tra bene e male sta per cominciare”: così vengono presentati i nuovi episodi nella sinossi.