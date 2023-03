Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo la messa in onda del season finale, Bella Ramsey ha rilasciato qualche dichiarazione riguardante la stagione 2 di The Last Of Us in occasione dell’ultima puntata di The Last of Pods.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni sugli eventi mostrati nell’episodio.

Sul piccolo schermo si è assistito a Joel che impedisce a Ellie di sacrificarsi pur di provare a ottenere una cura o un vaccino, mentendole su quanto accaduto nell’ospedale di Salt Lake City.

Ramsey ha ammesso:

Non penso che Ellie gli creda. Dentro di lei non penso lo faccia, ma si è obbligata a credegli abbastanza perché il pensiero che non sia vero è troppo doloroso. Quindi penso che si obblighi a credergli e accettare la propria illusione perché deve farlo per non diventare folle. Ma penso che in fondo, dentro di lei, abbia sempre avuto una sensazione che sia falso.

Bella ha sottolineato:

Ellie si sarebbe decisamente sacrificata. Secondo lei, quello è il suo unico scopo. Quello è il motivo per cui è viva. Non appena ha scoperto che è immune e potrebbe essere la chiave per un vaccino per il mondo, è in quel momento che ha provato per la prima volta la sensazione che la sua vita avesse un significato. Penso che l’idea che quello le potesse venir tolto non fosse nemmeno qualcosa che prendeva in considerazione. Se avesse avuto la scelta, non penso che ci avrebbe nemmeno pensato due volte. Lo avrebbe fatto ogni volta.

L’interprete di Ellie ha poi parlato della seconda stagione spiegando:

Chi lo sa cosa accadrà? Non lo so realmente. Detto questo, ho partecipato ad alcuni incontri con gli sceneggiatori, ma non so ancora a cosa stanno lavorando.

Ramsey ha sottolineato che è entusiasta nel poter lavorare “per un po’” con Pedro Pascal alla seconda stagione, pur non sapendo quanto la serie resterà fedele al videogioco in cui Joel viene ucciso da Abby, che vuole vendicare la morte del padre, dottore che era nell’ospedale a Salt Lake City.

L’attrice ha spiegato:

Sarebbe strano farlo senza Pedro Pascal per buona parte della stagione. Sarebbe triste ma penso che inoltre funzioni. Sì, vedremo. Vedremo. Ma sarà certamente strano perché, come ho detto, la mia esperienza è così legata a lui.

In The Last Of Us Part II, Ellie ha inoltre una storia d’amore con Dina e Bella ha ribadito:

Non vedo l’ora di mostrare il legame con Dina. Penso sarà fantastico. Penso sarà davvero dolce e sono felice che Ellie possa avere quel rapporto dopo quello che è accaduto con Riley, e sono felice che possa avere una buona relazione che non finisce in modo tragico per un po’. Provando a pensare a quello che accade nel secondo gioco, so che non finisce bene, ma almeno può vivere quell’esperienza per un po’.

