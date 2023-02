Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

In maniera simile a quanto fatto da Pedro Pascal e Bella Ramsey, anche Nick Offerman e Murray Bartlett sono stati protagonisti di una speciale featurette video dedicata all’episodio 3 di The Last of Us.

Tra le domande del video, spicca una relativa al finale dell’episodio 3, e in particolar modo, alla reazione degli attori dopo aver letto per la prima volta la sceneggiatura. Murray Bartlett ha detto di aver avuto gli occhi lucidi fin da subito, perché è un romanticone, e che era la giusta conclusione del viaggio dei due protagonisti. Nick Offerman ha invece raccontato di aver imprecato contro Craig Mazin.

