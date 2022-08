The Last of Us

HBO ha regalato le prime scene tratte dalla serie The Last Of Us in un nuovo video promozionale dedicato alle prossime uscite sugli schermi americani.

Proprio al termine del montaggio, dedicato ai vari titoli che gli spettatori potranno vedere prossimamente, ci sono le prime immagini di Pedro Pascal e Bella Ramsey tratte dall’adattamento del videogioco. Nelle scene tratte da The Last of Us si può vedere anche Nick Offerman e le presenze che minacciano la vita dei personaggi nel mondo post-apocalisse zombie.

La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza. Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O’Neil.

Fonte: YouTube