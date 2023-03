The Mandalorian, la serie TV di Star Wars ideata da Jon Favreau e da lui prodotta insieme a Dave Filoni, torna a partire da oggi in streaming su Disney Plus con la prima puntata della terza stagione.

Qualche giorno fa, il nostro Andrea Bedeschi ha partecipato al junket virtuale di The Mandalorian, occasione durante la quale ha potuto intervistare proprio Jon Favreau. Nel corso della chiacchierata, che trovate nella parte superiore di questa pagina con sottotitoli italiani attivabili attraverso l’apposito bottone di YouTube, si sono toccati svariati argomenti, dal successo di Pedro Pascal, che fra cinema e TV (in questo momento è anche su Sky/NOW con The Last of Us della HBO) è decisamente una delle star del momento, alla centralità che i fatti narrati in The Mandalorian stanno assumendo anche nelle storyline delle altre serie TV di Star Wars ambientate nella medesima finestra temporale. Ma non è tutto: con Jon Favreau, che da diversi anni anche grazie ai live action del Libro della giungla e del Re leone fa un uso pionierìstico degli effetti speciali, si è anche parlato di come una produzione ambiziosa e spettacolare come The Mandalorian sia possibile proprio grazie ai passi in avanti fatti dalla tecnologia.

The Mandalorian, la sinossi ufficiale della stagione 3

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono executive producer.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di quello che Jon Favreau ci ha detto circa The Mandalorian? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!