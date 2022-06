è la nuova serie Netflix prodotta da Mike Flanagan tratta dal romanzo di Christopher Pike pubblicato nel 1994 e, in occasione della Geeked Week, sono stati condivisi ile ilufficiali.Nel video, che potete vedere qui sopra, si vedono i giovani protagonisti mentre si riuniscono a mezzanotte.

La serie è creata e prodotto da Mike Flanagan, impegnato anche come showrunner. Neel team della produzione ci sono anche Leah Fong, Julia Bicknell e Trevor Macy.

THE MIDNIGHT CLUB TRAMA E CAST

Al centro della trama del progetto c’è un gruppo di teenager ricoverati in una struttura che accoglie giovani malati terminali. I ragazzi formano un gruppo che si ritrova di notte per raccontarsi storie spaventose e fanno un patto: chi tra di loro morirà per primo li contatterà dall’oltretomba.

In una villa dal passato misterioso, gli otto membri del Midnight Club si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontare storie inquietanti e per trovare segni del soprannaturale dall’aldilà.

Tra gli interpreti dell’adattamento del romanzo scritto negli anni ’90 dallo scrittore Christopher Pike ci sono Igby Rigney (Midnight Mass), Aya Furukawa (The Baby-Sitters Club), Annarah Shephard (Midnight Mass) e gli esordienti Adia, Ruth Codd, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota. Tra gli interpreti ci sarà inoltre spazio per le apparizioni di Zach Gilford (Friday Night Lights), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy, Scandal) e Matt Biedel (Narcos: Mexico). La leggenda del cinema horror Heather Langenkamp (Nightmare) avrà invece la parte dell’enigmatica dottoressa che gestisce l’ospedale.

Che ne pensate del teaser della serie The Midnight Club? Seguirete la serie?

Fonte: Netflix