Disney+ ha condiviso online il trailer di The Muppets Mayhem, la nuova serie in arrivo su Disney+ e, per l’occasione, sono state svelate le guest star coinvolte nel progetto.

La lunga lista comprende: Paula Abdul, Steve Aoki, David Bizarro, Rachel Bloom, Nicole Byer, Sofia Carson, Charlamagne Tha God, Tommy Chong, Billy Corgan, Stephanie D’Abruzzo, deadmau5, Desiigner, Colton Dunn, Morgan Freeman, Susanna Hoffs, James Hong, Jennifer Irwin, Karamo, Kesha, Tommy Lee, Lil Nas X, Riki Lindhome, Cheech Marin, Ziggy Marley, Jack McBrayer, Arden Myrin, Nico Santos, Kristen Schaal, Ben Schwartz, Ryan Seacrest, Kevin Smith, Chris Stapleton, Danny Trejo, Joe Lo Truglio, “Weird Al” Yankovic, Cedric Yarbrough, Zedd.

L’appuntamento per i fan è per il 10 maggio, giorno in cui saranno messi a disposizioni tutti gli episodi.

L’album della band al centro della trama, The Electric Mayhem, sarà poi disponibile in vinile il 12 maggio.

Il progetto è stato sviluppato e scritto da Adam F. Goldberg (The Goldbergs) in collaborazione con Bill Barretta, un veterano nel mondo dei Muppet, e Jeff Yorkes.

Al centro della trama ci sarà la The Electric Mayhem Band mentre affronta un epico viaggio musicale per registrare finalmente il proprio album d’esordio. Singh sarà Nora, una determinata executive che si ritrova alle prese con il compito di gestire e sostenere il gruppo, nonostante il caos che lo contraddistingue. Con l’aiuto di Nora, la band affronta la scena musicale contemporanea e riesce a scalare le classifiche.

L’house band di musica rock è composta dal leader e tastierista Dr. Denti, dal bassista Floyd Pepper, dalla chitarrista Janice, dal sassofonista Zoot, dal trombettista Lips e dal famoso batterista Animal che hanno rispettivamente la voce, nella versione originale, di Barretta, Matt Vogel, Dave Goelz, Steve Whitmire, ed Eric Jacobson.

