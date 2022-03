Paramount+ ha pubblicato ildi, la serie che racconterà la creazione del film cult

Dopo il teaser di inizio febbraio, nel trailer che potete vedere qui sopra vengono mostrate molte più scene dai dieci episodi che comporranno lo show. Oltre a Miles Teller che ne sarà protagonista, nel cast anche Dan Fogler nei panni di Francis Ford Coppola, e Justin Chambers in quelli di Marlon Brando.

La serie debutterà il 28 aprile, in esclusiva per Paramount+, non sappiamo ancora se verrà distribuita in contemporanea nel nostro paese ma vi riaggiorneremo sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità.

Il cast stellare comprende Giovanni Ribisi (Joe Colombo), Colin Hanks (Barry Lapidus), Dan Fogler (Francis Ford Coppola), Juno Temple (Bettye McCartt), Burn Gorman (Charles Bluhdorn), Justin Chambers (Marlon Brando), Patrick Gallo (Mario Puzo), Josh Zuckerman (Peter Bart), Meredith Garretson (Ali MacGraw), Nora Arnezeder (Francoise Glazer), Paul McCrane (Jack Ballard), Anthony Skordi (Carlo Gambino), Jake Cannavale (Caesar), James Madio (Gino), Michael Rispoli (Tommy Lucchese), Stephanie Koenig (Andrea Eastman), Lou Ferrigno (Lenny Montana), Frank John Hughes (Frank Sinatra), Danny Nucci (Mario Biaggi).

Cosa ne pensate del trailer finale di The Offer? Fatecelo sapere con un commento qui sotto, oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube