The Old Man: trailer italiano e poster per la serie tv con Jeff Bridges

The Walt Disney Company ha pubblicato il trailer ufficiale e il poster di The Old Man, la serie tv con Jeff Bridges.

In Italia lo show debutterà il 28 settembre in esclusiva su Disney+, con i primi due episodi dei sette che comporranno la stagione. Di seguito il poster e la descrizione ufficiale, così come riportata nel comunicato stampa:

Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è incentrata sul personaggio di Dan Chase (Jeff Bridges) un uomo che vive nell’ombra da quando è scappato dalla CIA decenni fa. Quando un sicario cerca di ucciderlo, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato. Con Dan Chase fuori dalla clandestinità, il vicedirettore del controspionaggio dell’FBI Harold Harper (John Lithgow) è chiamato a dargli la caccia a causa del suo complicato passato con il ribelle fuggitivo. Al fianco di Harper ci sono la sua protetta Angela Adams (Alia Shawkat) e l’agente speciale della CIA Raymond Waters (E.J. Bonilla). Quando catturare Chase diventa più complicato del previsto anche Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), un professionista delle forze speciali altamente addestrato, riceve l’incarico di arrestarlo. Mentre è in fuga, Chase affitta una stanza da Zoe McDonald (Amy Brenneman), che ricorrerà a inaspettate risorse per poter sopravvivere quando scoprirà la verità sul suo nuovo inquilino. Tra i protagonisti della serie drama anche Bill Heck, Leem Lubany e Pej Vahdat. Sceneggiata e creata per la televisione da Jonathan E. Steinberg & Robert Levine, gli executive producer di The Old Man sono Warren Littlefield, Steinberg, Dan Shotz, Levine, Jeff Bridges, David Schiff e Jon Watts, che ha anche diretto i primi due episodi. La serie è prodotta da 20thTelevision in associazione con The Littlefield Company. Disney+ è disponibile al prezzo di 8,99 € al mese e offre contenuti in streaming per tutti. Da film e serie esclusivi che abbracciano un’ampia gamma di generi, tra cui azione, avventura, fantascienza, documentari fino a drammi e commedie acclamati dalla critica. Il tutto insieme a titoli pluripremiati di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.

Cosa pensate del trailer italiano di The Old Man? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comunicato Stampa