The Orville: New Horizons, il teaser trailer del finale di stagione

Hulu ha pubblicato il trailer per il finale di The Orville: New Horizons, disponibile dal prossimo giovedì.

Nel video, che potete vedere qui sopra, una sequenza di eventi inediti porterà i membri della Orville a indossare delle divise bianche. Al momento non sappiamo se il finale di stagione sarà anche l’epilogo della serie, ma Hulu potrebbe rinnovare lo show nelle prossime settimane. Ovviamente quando ci saranno novità, ve le riporteremo sulle nostre pagine.

Il cast di The Orville: New Horizons include Penny Johnson Jerald (Dr. Claire Finn), Peter Macon (Bortus), J. Lee (John LaMarr), Mark Jackson (Isaac), Chad L. Coleman (Klyden) e Jessica Szohr (Talla Keyali). Inoltre, il compianto Norm Macdonald che ha dato per l’ultima voce alla Gelatina Yaphit, ed Eliza Taylor (The 100).

The Orville è disponibile su Disney+.

