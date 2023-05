HBO ha condiviso il trailer della stagione 3 della serie The Righteous Gemstones, in arrivo domenica 18 giugno sugli schermi americani.

Tra le new entry nel cast della serie, non ancora arrivata in Italia, ci sono Steve Zahn, Stephen Dorff, Shea Wigham, Kristen Johnston, Lukas Haas, Robert Oberst, Stephen Schneider, Iliza Shlesinger, Sturgill Simpson e Casey Wilson.

Nel video si assiste a discussioni, cattive notizie, riflessioni e molti momenti divertenti con al centro la famiglia al centro della storia.

La serie racconta la storia di una famiglia di telepredicatori con una lunga tradizione all’insegna di avarizia, problemi e attività benefiche. La seconda stagione ha mostrato i Gemstone affrontare la minaccia rappresentata da alcuni outsider legati al loro passato e al presente, che desiderano distruggere il loro impero.

Nel cast ci sono Danny McBride, Adam Devine, Edi Patterson, John Goodman, Cassidy Freeman, Tony Cavalero, Tim Baltz, Skyler Gisondo, Greg Alan Williams, Walton Goggins, Jennifer Nettles, Jody Hill, Valyn Hall, Kelton DuMont, Gavin Munn, Jason Schwartzman, Eric Roberts, Eric Andre, e Jessica Lowe.

The Righteous Gemstones è stata creata da Danny McBride, impegnato anche come produttore esecutivo tramite la sua Rough House Pictures.

Che ne pensate del trailer della stagione 3 di The Righteous Gemstones? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline