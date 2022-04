La serieproporrà un evento in due parti ideato comedellocon protagonista Niecy Nash e ABC ha ora diffuso il

Gli episodi introdurranno così sul piccolo schermo Simone Clark, personaggio descritto come “una forza della natura” e “l’incarnazione di un sogno ritardato a lungo”.

Simone è infatti la recluta più anziana dell’Accademia dell’FBI.

Domenica 24 aprile andrà in onda su ABC l’episodio intitolato Simone in cui l’agente John Nolan, interpretato da Nathan Fillion, e il dipartimento di Los Angeles dell’FBI ottengono l’aiuto di Simone Clark quando uno dei suoi ex studenti viene accusato di terrorismo in seguito a un’esplosione che avviene in una stazione di rifornimento.

Domenica 1 maggio ci sarà poi la seconda puntata.

Tra le guest star dell’evento ci sono poi Kat Foster nel ruolo dell’agente speciale Casey Fox, Felix Solis nel ruolo dell’agente speciale Matthew Garza, e Frankie Faison che sarà Christopher “Cutty” Clark, un uomo i cui sogni sono andati in mille pezzi quando è stato condannato al carcere ingiustamente 30 anni prima.

