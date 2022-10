The Santa Clauses: trailer e poster per la serie tv con Tim Allen

Disney+ ha pubblicato un nuovo poster e il trailer ufficiale di The Santa Clauses, che debutterà sulla piattaforma a novembre.

Nel nuovo poster, che potete vedere qui sotto, tutta la famiglia di Calvin è a bordo della slitta volante.

Nella serie, che debutterà il 16 novembre su Disney+ con una doppia premiere, Calvin sta per compiere 65 anni e si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre: sta iniziando a perdere colpi e non riesce a star dietro a tutte le sue responsabilità, inoltre ha una famiglia che preferirebbe vivere nel mondo normale, in particolare i suoi due figli, cresciuti al Polo. Ecco quindi che si mette alla ricerca di un Babbo Natale che possa sostituirlo…

Le riprese della serie si sono svolte a marzo a Los Angeles, su produzione esecutiva di Jack Burditt (30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt) che sarà anche showrunner. A produrre la serie anche Kevin Hench (L’uomo di casa), Richard Baker e Rick Messina. 20th Television si occuperà della produzione per Disney Branded Television.

Fonte: YouTube, Twitter