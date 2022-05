La nuova serie coreana targata Netflix è, disponibile da oggi in streaming, e online sono stati condivisi ile la

Il progetto è un adattamento del webtoon di Naver Annarasumanara e la regia è stata affidata a Kim Seong-yoon, mentre la sceneggiatura è firmata da Kim Min-jeong.

La trama di The Sound of Magic

The Sound of Magic è un dramma musicale emozionante che ruota attorno a Yoon Ah-yi, una ragazza con il sogno di diventare una maga sin da bambina e che voleva crescere più velocemente solo per realizzare il suo sogno. Un giorno incontrerà un mago adulto, Lee Eul, che vuole fermare il tempo e rimanere sempre un bambino. La sua vita cambierà dopo averlo incontrato e la ragazza deciderà di seguire il suo sogno sul serio.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, si assiste all’incontro tra la protagonista e la figura misteriosa che sembra dotata di poteri in un vecchio parco di divertimenti.

Il video anticipa poi problemi, un’atmosfera magica, tanti misteri ed emozioni.

Che ne pensate del trailer e della trama? Seguirete la magica serie coreana disponibile da venerdì 6 maggio su Netflix?

Fonte: Netflix