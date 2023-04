In occasione dell’annuncio del rebranding di HBO Max, che ora si chiama MAX, HBO ha lanciato il teaser trailer e una nuova foto di The Sympathizer, la miniserie con Robert Downey Jr. che vede Don McKellar e Park Chan-wook come showrunner, e il cui debutto è previsto nel 2024.

Nel teaser vediamo i quattro personaggi interpretati da Downey Jr. (che è anche produttore esecutivo) ma anche gli altri protagonisti: Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Ky Duyen e Sandra Oh.

The Sympathizer è l’adattamento dell’omonimo romanzo vincitore del Pulitzer di Viet Thanh Nguyen, ed è un thriller ambientato nel mondo dello spionaggio dal taglio satirico, incentrato sulla storia di una spia comunista mezza francese e mezza vietnamita durante gli ultimi giorni della Guerra in Vietnam e successivamente nel suo esilio negli Stati Uniti.

Park Chan-wook ha diretto i primi tre episodi. La serie è co-prodotta da A24, HBO e Rhombus Media, ed è prodotta a livello esecutivo anche da Team Downey e Moho Film.