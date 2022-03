Amazon ha condiviso unpromozionale della serie, in arrivo a luglio sugli schermi di. Nel first look condiviso online (che potete vedere qui sopra) si può vedere il protagonista, interpretato da Chris Pratt negli otto episodi, in azione, oltre a brevi momenti che regalano qualche anticipazione sull’atmosfera e sulle scene d’azione.

La serie si basa sul romanzo best-seller di Jack Carr e racconta la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

Oltre a Chris Pratt, il cast serie include anche, tra gli altri, Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder.

Nel team dei produttori della serie ci sono Chris Pratt e Jon Schumacher per la Indivisible Productions, Antoine Fuqua per la Fuqua Films (The Equalizer, Training Day), e lo sceneggiatore/showrunner David DiGilio. Lo scrittore Jack Carr è anche executive producer, insieme allo sceneggiatore Daniel Shattuck. Terminal List è una co-produzione Amazon Studios e Civic Center Media in associazione con MRC Television.

Fonte: Amazon