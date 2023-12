A Capodanno prenderà il via la messa in onda della stagione 2 di The Tourist, con protagonista l’attore Jamie Dornan e il trailer regala le prime scene delle nuove puntate.

Lo show targato BBC, nelle puntate inedite della serie, sarà ambientato in Irlanda.

Elliot (Dornan) e Helen (Danielle Macdonald) vengono coinvolti in una lotta che prosegue da tempo e deve affrontare le conseguenze delle azioni che ha compiuto in passato.

Dopo la scomparsa di Elliot, Helen cerca l’aiuto del detective Ruairi Slater (Conor MacNeill), prima che vengano svelati i segreti del protagonista.

Tra i nuovi personaggi ci saranno anche Niamh Cassidy (Olwen Fouéré) e la famiglia McDonnell composta da Donal (Diarmaid Murtagh), Orla (Nessa Matthews), Fergal (Mark McKenna) e Frank (Francis Magee).

La prima stagione ha debuttato con 12 milioni di spettatori e ha permesso alla serie di diventare la più vista su BBC iPlayer nel gennaio 2022.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di The Tourist? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline