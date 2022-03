Netflix ha annunciato oggi con un breve teaser l’uscita di: l’attesissima serie tornerà con una terza stagione il

Al termine della seconda stagione i protagonisti dello show sono ritornati nel loro presente, scoprendo però che è molto diverso da come lo avevano lasciato: Ben è ancora vivo (Justin Min), non si ricorda di loro ed è un membro di quella che ora si chiama The Sparrow Academy. Come gli Umbrella, gli Sparrow sono un gruppo di ragazzi (e un cubo) con i superpoteri, nati lo stesso giorno. I due gruppi si scontreranno, ma avranno anche bisogno gli uni degli altri per salvare il mondo da un altro evento cataclismico.

La terza stagione si svolgerà almeno in parte all’Hotel Oblivion (comparso nel terzo volume dei fumetti originali). Steve Blackman ha condiviso i titoli di tutti e 10 gli episodi, il primo si chiamerà “Meet the Family” e l’ultimo “oblivion”.

Nel cast di The Umbrella Academy torneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Potete rimanere aggiornati sulla serie – tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá – grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.