Durante la Netflix Geeked Week si è svolta un’interessante tavola rotonda dedicata alladi, in arrivo il 22 giugno, e unomostra i protagonisti arrivare all’Hotel Obsidian.Nel video, che potete vedere qui sopra, i protagonisti entrano nell’edificio che, dopo un passato glorioso, è diventato un luogo perfetto dove nascondersi.

Ecco la tavola rotonda:

Nella nuova stagione i protagonisti incontrano gli Sparrow, un gruppo di ragazzi (e un cubo) con i superpoteri, nati lo stesso giorno, con cui dovranno allearsi per mettere fine a un altro evento cataclismico.

La terza stagione si svolgerà almeno in parte all’Hotel che tra le pagine si chiama Oblivion (comparso nel terzo volume dei fumetti originali). Steve Blackman ha condiviso i titoli di tutti e 10 gli episodi, il primo si chiamerà “Meet the Family” e l’ultimo “Oblivion”. Lo show tornerà il prossimo 22 giugno, in esclusiva su Netflix.

Nel cast di The Umbrella Academy torneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

