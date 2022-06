The Umbrella Academy

In occasione dell’uscita della stagione 3, in arrivo il 22 giugno, Netflix ha pubblicato un riassunto della stagione 2 di The Umbrella Academy.

Capita spesso di non ricordarsi tutto ciò che è successo nella stagione precedente, e in un video di poco più di due minuti, Netflix vi rinfrescherà la memoria.

Tra salti temporali e apocalissi, il video utilizza delle vignette per ricordare i momenti fondamentali della scorsa stagione, così da prepararvi al meglio all’arrivo delle nuove puntate questo mercoledì.

La terza stagione si svolgerà almeno in parte all’Hotel Oblivion (comparso nel terzo volume dei fumetti originali). Steve Blackman ha condiviso i titoli di tutti e 10 gli episodi, il primo si chiamerà “Meet the Family” e l’ultimo “Oblivion”. Lo show tornerà il prossimo 22 giugno, in esclusiva su Netflix.

Nel cast di The Umbrella Academy torneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

