The Walking Dead: il cast ringrazia i fan in un nuovo video

AMC ha condiviso un nuovo video in cui il cast di The Walking Dead ringrazia i fan per aver seguito nel corso di undici anni la serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

Il filmato mostra nuovamente gli interventi dei protagonisti che avevano realizzato per il centesimo episodio, traguardo che gli attori non pensavano di raggiungere, passando poi alla stagione finale.

Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes, ha ammesso che è stata un’esperienza “surreale, fantastica, elettrizzante e terrificante”, sottolineando:

Nessuno sapeva chi fossimo. Stavamo creando la nostra strada. Questo è stato uno dei personaggi più importanti della mia vita ed è stata un’esperienza realmente eccitante.

Per Norman Reedus è stato invece un onore interpretare Daryl per 11 stagioni e avere l’occasione di conoscere molti fan, mentre Melissa McBride ha ringraziato gli spettatori perché senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare lo show.

Danai Gurira, che interpreta Michonne, ha ricordato come essere parte del cast dalla terza stagione le abbia permesso di entrare nel cast della serie dopo essere già diventata fan dello show, rimanendo sorpresa di come si trattasse di un mondo totalmente nuovo.

Lauren Cohan ha espresso gratitudine per aver avuto la possibilità di girare lo show, mentre Jeffrey Dean Morgan ha dichiarato che è stata un’esperienza fantastica e un onore poterla vivere insieme agli spettatori, che ringrazia per la loro passione.

L’interprete di Morgan, Lennie James, ha ricordato che nessuno durante le riprese del pilot poteva immaginare che la serie sarebbe diventata una delle più seguite e amate dal pubblico e Chandler Riggs, che ha avuto la parte di Carl, ha ribadito che non si pensava che lo show potesse diventare così iconico.

Seth Gilliam e Ross Marquand, interpreti di Gabriel e Aaron, hanno ricordato l’importanza nella loro carriera della serie e di quanto siano orgogliosi del lavoro compiuto e dell’affetto dei fan.

Lauren Ridloff, che ha il ruolo di Connie, ha ribadito il suo amore per i fan, Emily Kinney, che è stata Beth, ha rivelato che le persone continuano a chiederle sempre della sua esperienza sul set, mentre Cassady McClincy e Cailey Fleming hanno condiviso le loro emozioni nell’unirsi nella famiglia dello show.

Nel video ci sono anche i ringraziamenti e i messaggi di tanti altri membri del cast come Eleanor Matsuura, David Morrissey, Tovah Feldsuh, Thora Birch, Ryan Hurst, Michael James Shaw, Sarah Wayne Callies, Laurie Holden, Paola Lazaro, Josh Hamilton, Khary Payton, e Cooper Andrews.

