Il 10 settembre arriverà sugli schermi americani di AMC la serie The walking Dead: Daryl Dixon e online è stato condiviso il video dei i primi 10 minuti dello spinoff con star Norman Reedus.

Nel video si assiste all’arrivo del protagonista in Francia, in un porto in cui non c’è alcun segno di vita.

A bordo di una barca Daryl trova poi degli oggetti utili e un registratore in cui un uomo dichiara che sono in viaggio in mare da 19 mesi, nella speranza di trovare un luogo sicuro. Una foto svela che a bordo c’era una famiglia, ma nell’audio viene poi spiegato che la moglie dell’uomo era morta, situazione che aveva causato ancora più disperazione nella figlia: la bambina continuava infatti a piangere e dire che voleva tornare a casa e riavere la madre.

Daryl, dopo aver segnato il percorso che porta da Marsiglia a Biarritz su una mappa, registra il proprio messaggio dichiarando che proviene dal Commonwealth ed era andato alla ricerca di qualcosa, trovando solo guai, e che sta cercando di tornare a casa.

Daryl arriva poi in una città in rovina, dove entra in una vecchia fabbrica, non rendendosi conto che in francese c’era un cartello in cui si dichiarava che all’interno c’erano dei vaganti. Durante la sua lotta contro i non morti il protagonista scopre inoltre che il sangue della creatura è acido.

La prima stagione di Daryl Dixon sarà composta da sei episodi. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia devastata ma resiliente nella speranza di trovare un modo per tornare a casa. Tuttavia, lungo il percorso, i legami che stringerà complicheranno il raggiungimento del suo obiettivo.

Oltre a Reedus, la serie coinvolge un cast internazionale che include Clémence Poésy (Harry Potter) nel ruolo di Isabelle, Adam Nagaitis (The Terror) nel ruolo di Quinn, Anne Charrier (Maison Close) nel ruolo di Genet, Eriq Ebouaney (Femme Fatale) nel ruolo di Fallou, Laika Blanc Francard (Reign Supreme) nel ruolo di Sylvie, Romain Levi (Savages) nel ruolo di Codron e Louis Puech Scigliuzzi nel ruolo di Laurent, un giovane ragazzo affidato alle cure di Daryl.

Fonte: ComicBook