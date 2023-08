In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

The Walking Dead: Daryl Dixon debutterà sugli schermi americani di AMC il 10 settembre e il network ha ora condiviso un nuovo teaser in cui si vedono delle immagini inedite della Parigi post-apocalittica.

Nel breve filmato spazio così alla Torre Eiffel e agli incontri con nuovi personaggi, oltre a pericoli e ostacoli che renderanno complicato per il protagonista interpretato da Norman Reedus tornare a casa.

Le puntate della prima stagione dello show, già rinnovato per un secondo capitolo, seguiranno il personaggio impegnato nel tentativo di capire cosa gli è successo e perché. Durante il suo viaggio, inoltre, Daryl formerà dei legami che complicheranno ulteriormente il suo piano.

Tra gli interpreti dello show ci saranno Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi.

Tra i produttori ci sono poi Scott M. Gimple, lo showrunner David Zabel, Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath e Daniel Percival.

Che ne pensate del teaser di The Walking Dead: Daryl Dixon ambientato a Parigi? Lasciate un commento!

