AMC ha condiviso un nuovo teaser e un poster della serie The Walking Dead: Daryl Dixon, in arrivo in autunno.

Il breve video non regala molte immagini inedite del nuovo spinoff con star Norman Reedus, mentre la locandina ritrae il protagonista mentre si sposta tra le rovine di quella che potrebbe essere Marsiglia, in Francia.

Lo spinoff di The Walking Dead mostrerà il protagonista arrivare in Francia e cercare di capire cosa gli è successo e perché. La serie, che debutterà in autunno, seguirà il suo percorso attraverso una Francia spezzata, ma resiliente, mentre spera di tornare a casa. Durante il suo viaggio, tuttavia, formerà dei legami che complicheranno ulteriormente il suo piano.

Tra gli interpreti dello show ci sono Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi.

Tra i produttori ci sono poi Scott M. Gimple, lo showrunner David Zabel, Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath e Daniel Percival.

Che ne pensate del teaser e del poster di The Walking Dead: Daryl Dixon?

Fonte: ComicBook