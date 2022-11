Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan saranno i protagonisti di The Walking Dead: Dead City, spin-off dello show che si è concluso dopo 11 stagioni, e il nuovo teaser regala alcune anticipazioni.

Nel finale di The Walking Dead i due personaggi si sono chiariti e Maggie, liberandosi dal proprio risentimento e dalla voglia di vendetta, ha detto a Negan che non ha intenzione di ucciderlo, ma che non potrà mai dimenticare quello che ha fatto a Glenn e il dolore che ha causato, nonostante le abbia chiesto scusa.

Nel filmato promozionale della nuova serie, in arrivo nel 2023, si vedono ora Negan e Maggie alle prese con nuovi pericoli a Manhattan, dove la situazione post-apocalittica sembra particolarmente pericolosa, in particolare per i comportamenti e le scelte prese dagli altri esseri umani che abitano nella zona.

I due protagonisti si ritroveranno alle prese con un mondo completamente diverso, in cui esiste persino un “fight club” tra zombie.

La serie debutterà nel mese di aprile 2023 sugli schermi americani di AMC e AMC+.

The Walking Dead: Dead City mostrerà la città scivolata in una situazione all’insegna dell’”anarchia, dei pericoli, della bellezza e del terrore”.

Per ora la serie principale non ha ancora svelato il motivo per cui Negan e Maggie uniranno le forze nonostante un passato doloroso segnato dall’uccisione di Glenn.

Nel cast dello spinoff ci saranno inoltre Gaius Charles nel ruolo di Perlie Armstrong, Karina Ortiz che sarà Amaia, Mahina Napoleon nel ruolo di Ginny, Jonathan Higginbotham che sarà Tommaso, Trey Santiago-Hudson nei panni di Jano e Zeljko Ivanek nella parte di un uomo soprannominato “Il Croato”.

