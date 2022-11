The Walking Dead: gli spot ideati da Maximum Effort di Ryan Reynolds riportano in scena alcuni personaggi

L’agenzia pubblicitaria Maximum Effort di Ryan Reynolds ha ideato alcuni spot in cui tornano in scena alcuni personaggi di The Walking Dead per promuovere le aziende Autodesk, Deloitte, DoorDash, Ring e MNTN.

Nei video ci sono infatti come protagonisti Rodney (Joe Ando-Hirsh), Milton Mamet (Dallas Roberts), Gareth (Andrew West) e Andrea Harrison (Laurie Holden).

Gli spot sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra Maximum Effort e AMC Networks tramite Content Room, realtà creata nel 2020 che ha prodotto alcuni progetti legati agli show del network come la serie digitale Cooper’s Bar e Bottomless Brunch at Colman’s.

Reynolds ha dichiarato:

Gli spot dovrebbero essere divertenti. The Walking Dead ha generato nell’ultimo decennio più conversazioni dal punto di vista culturale rispetto a ogni altro marchio e volevamo onorarlo riportando alcuni personaggi in scena grazie ad alcuni video promozionali divertenti. Gli spot possono fare parte delle conversazioni culturale come in passato facevano spesso. Hanno solo bisogno di un po’ più di amore, attenzione e astuzia.

Kim Granito di Content Room ha aggiunto che i video realizzati, nel corso di due sole giornate, sono uno dei tanti modi in cui si può portare in vita un brand.

Che ne pensate degli spot ideati dalla Maximum Effort di Ryan Reynolds ispirati a The Walking Dead?

Fonte: Deadline