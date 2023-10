A febbraio debutterà sugli schermi americani di AMC la serie The Walking Dead: The Ones Who Live e, al New York Comic-Con, è stato presentato un nuovo teaser trailer.

Il video mostra Rick, interpretato da Andrew Lincoln, mentre spiega di aver provato a tornare a casa, senza riuscirci. Il teaser dà quindi spazio ad alcune scene con al centro Michonne, ruolo affidato a Danai Gurira.

Nel cast del nuovo spinoff ci saranno anche Pollyanna McIntosh nel ruolo di Jadis, Terry O’Quinn (Lost) che sarà Beale, Lesley-Ann Brandt nei panni di Pearl, Le Matt Jeffries nella parte di Nat.

The Walking Dead: The Ones Who Live racconta un’epica storia d’amore tra due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Rick e Michonne si ritrovano in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti e, alla fine, contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi? E chi sono in luoghi e situazioni in cui non sono mai stati? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza essere uno accanto all’altra, sono vivi o scopriranno che anche loro sono dei “morti che camminano”?

Scott M. Gimple è showrunner e produttore della serie.

Ecco tre nuove foto:

Che ne pensate del nuovo teaser trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline