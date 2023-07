In occasione del panel della AMC sul franchise di The Walking Dead al San Diego Comic-Con è stato finalmente svelato il titolo della serie spin-off incentrata su Rick e Michonne, insieme a un breve teaser con le prime immagini.

Il titolo sarà The Walking Dead: The Ones Who Live, e gli episodi verranno trasmessi nel 2024. Nel teaser sentiamo Michonne (Danai Gurira) spiegare di essere stata “là fuori per molto tempo”, mentre la vediamo su uno sfondo rosso con la sua katana. “Ho perso qualcuno anni fa. E poi qualcosa è cambiato. Ho scoperto che è ancora vivo”. Quella persona è Rick Grimes (Andrew Lincoln), che vediamo compiere gesti molto violenti.

Se ricordate, “The Ones Who Live” è una frase pronunciata nelle ultime scene del finale di The Walking Dead: mentre Daryl Dixon (Norman Reedus) cavalcava verso il tramondo, vedevamo una sequenza in cui Rick e Michonne scrivevano su un diario. L’ultima frase di Michonne per Judith era:

Ricordate quello che ho detto, è ciò che ha detto lui. Conservatelo nel vostro cuore perché è vero. Per sempre. Siamo quelli che sopravvivono.

Rick Grimes ripeteva poi la stessa frase, concludendo dopo undici stagioni la serie. Ma è una frase che si ripetono vari personaggi nel corso di tutto The Walking Dead.

Nella nuova serie scopriremo quello che è accaduto dopo che Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh) ha salvato Rick e lo ha consegnato alla Civic Republic, nell’area post-apocalittica di Philadelphia. A distanza di anni dal momento in cui Michonne ha scoperto che Rick è sopravvissuto, la protagonista ha intrapreso un viaggio per cercarlo e portarlo a casa dai figli Judith (Cailey Fleming) e Rick “RJ” Grimes Jr (Antony Azor). Questa la trama:

La storia d’amore di Rick Grimes e Michonne è cambiata da un mondo trasformato. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Possono ritrovarsi e chi erano in una situazione diversa da tutte quelle che hanno conosciuto in passato?

Scott M. Gimple è creatore e showrunner del progetto, in arrivo sugli schermi americani di AMC nel 2024.