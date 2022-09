The Watcher: il particolare teaser trailer della nuova serie tv di Ryan Murphy

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di The Watcher, la nuova serie tv di Ryan Murphy.

Come potete vedere nel video qui sopra, si tratta di un teaser particolare con al centro Jennifer Coolidge nei panni di una venditrice di appartamenti. L’intero teaser è infatti girato come fosse una pubblicità, con solo qualche momento “fuori luogo” che fa intuire che dietro l’appartamento c’è qualcosa di più. La serie dovrebbe debuttare questo autunno su Netflix.

Naomi Watts e Bobby Cannavale saranno i protagonisti di The Watcher, un progetto prodotto da Ryan Murphy in collaborazione con Ian Brennan. Lo show racconta la storia di una coppia sposata che si trasferisce nella casa dei loro sogni. I due coniugi si ritrovano però alle prese con l’inquietante apparizione di una lettera firmata da uno stalker che si fa chiamare l’Osservatore.

Nel team della produzione ci sono anche Eric Newman (Narcos), Bryan Unkeless, Henry Joost e Ariel Schulman (Catfish). Le riprese inizieranno in autunno.

Lo show si ispira a eventi realmente accaduti in New Jersey quando una coppia, nel 2014, ha acquistato una casa spendendo 1.4 milioni di dollari, venendo poi costretta ad abbandonarla a causa delle lettere terrificanti che sosteneva di aver osservato la casa per decenni e commentava in modo minaccioso l’arrivo dei coniugi. L’identità del mittente delle missive non è mai stata svelata e il mistero riguardante l’Osservatore è ancora attivo.

