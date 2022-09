The Watcher: il trailer svela la data di uscita della serie con star Naomi Watts e Bobby Cannavale

Netflix, durante l’evento TUDUM, ha condiviso il trailer, della serie The Watcher prodotta da Ryan Murphy, svelandone la data di uscita: il 13 ottobre.

Il progetto è stato sviluppato da Murphy e Ian Brennan. I protagonisti degli episodi saranno Bobby Cannavale e Naomi Watts nel ruolo di una coppia che, dopo aver comprato la casa dei loro sogni, viene tormentata da uno stalker che firma le sue lettere con il nome l’Osservatore.

Nel team della produzione ci sono anche Eric Newman (Narcos), Bryan Unkeless, Henry Joost e Ariel Schulman (Catfish). Le riprese inizieranno in autunno.

Lo show si ispira a eventi realmente accaduti in New Jersey quando una coppia, nel 2014, ha acquistato una casa spendendo 1.4 milioni di dollari, venendo poi costretta ad abbandonarla a causa delle lettere terrificanti che sosteneva di aver osservato la casa per decenni e commentava in modo minaccioso l’arrivo dei coniugi. L’identità del mittente delle missive non è mai stata svelata e il mistero riguardante l’Osservatore è ancora attivo.

Netflix, nel 2018, ha ottenuto i diritti di un articolo scritto da Reeves Wiedeman pubblicato tra le pagine di The Cut, progettando inizialmente un film e poi una serie.

Che ne pensate del trailer di The Watcher? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix