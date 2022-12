Sabrina Impacciatore ha fatto parte del cast della stagione 2 di The White Lotus e, mentre era ospite del Jimmy Kimmel Live, ha raccontato i dettagli di una gaffe “razzista” avvenuta in occasione del suo compleanno.

L’attrice italiana ha infatti mostrato la torta che aveva fatto preparare per festeggiare insieme agli altri interpreti della serie, senza però essersi resa conto che la scritta “White At Heart”, accompagnata dalla bandiera americana e quella italiana, potesse essere fraintesa.

Sabrina era totalmente entusiasta e aveva cercato di avere una foto insieme a tutti i suoi colleghi prima di tagliare il dolce, senza quindi capire perché nessuno avesse intenzione di posare per lo scatto. La situazione è però diventata chiara quando qualcuno ha avuto il coraggio di spiegarle il motivo della situazione.

Nel cast della seconda stagione di The White Lotus, che con la prima stagione ha conquistato 20 Emmy, ci sono Aubrey Plaza, Will Sharpe, Sabrina Impacciatore, Theo James, Meghann Fahy, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Haley Lu Richardson, Leo Woodall, Beatrice Grannó e Simona Tabasco. La storia è ambientata in una struttura alberghiera situata in Italia.

Potete rimanere aggiornati sulla serie, in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW, grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube