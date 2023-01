Il successo di The White Lotus ha portato il Saturday Night Live a realizzare uno sketch ideato come parodia, intitolato The Black Lotus.

Aubrey Plaza, che era la conduttrice di questa settimana, non ha però ripreso il suo ruolo di Harper, interpretando invece una barista dalla personalità molto particolare.

Chloe Fineman, inoltre, ha imitato nuovamente Jennifer Coolidge dopo aver ottenuto l’approvazione e i complimenti proprio dell’interprete di Tanya.

La parodia della serie di Mike White mostra quindi “otto turisti benestanti, un lussuoso hotel e uno staff che non ha tempo per le sciocchezze”.

A ispirare lo sketch sono state le prime due stagioni del progetto come il personaggio di Dominic, interpretato da Michael Imperioli, Tanya e la sua assistente Portia, e Jack.

Tra i riferimenti legati al primo capitolo della storia c’è anche quello in cui Shane (Jake Lacy) protesta per la stanza che gli è stata assegnata.

The Black Lotus ironizza anche sulla mancanza di diversità nella serie originale, facendo un riferimento a Starz, che propone show come Power e BMF che sono stati invece ideati con un target specifico.

