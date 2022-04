The Wilds

LEGGI – La recensione della prima stagione

Ladella serieha ora unche regala qualche anticipazione riguardante la storia dei teenager che si ritrovano a lottare per la sopravvivenza su un’isola deserta, scoprendo poi di essere alle prese con un esperimento sociale.Nel video vengono introdotti i personaggi maschili che sono alle prese con la stessa situazione dopo quello che sembrava un incidente aereo, svelando inoltre delle anticipazioni riguardanti gli eventi al centro delle puntate in arrivo dal 6 maggio in streaming su Prime Video.

La seconda stgione proseguirà la storia del gruppo di otto ragazze teenager che si ritrovano, in circostanze misteriose, bloccate su un’isola deserta. La nuova stagione introdurrà inoltre un gruppo composto da ragazzi che sta affrontando la stessa pericolosa situazione. Tutti i personaggi dovranno affrontare ostacoli emotivi e fisici mentre cercano di superare circostanze estreme.

Nel cast ritorneranno le protagoniste Rachel Griffiths, David Sullivan, Troy Winbush, Sophia Ali, Sarah Pidgeon, Jenna Clause, Erana James, Mia Healey, Helena Howard, Reign Edwards e Shannon Berry.

I nuovi arrivi sono invece quelli di Zack Calderon, Aidan Laprete, Nicholas Coombe, Charles Alexander, Miles Gutierrez-Riley, Reed Shannon, Tanner Ray Rook e Alex Fitzalan.

La serie è stata creata e prodotta da Sarah Streicher in collaborazione con la showrunner Amy Harris.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di The Wilds? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube