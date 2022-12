The Witcher: Blood Origin, il nuovo trailer della miniserie in arrivo su Netflix

The Witcher

Netflix ha condiviso il nuovo trailer della miniserie The Witcher: Blood Origin, in arrivo in streaming il 25 dicembre.

Il video regala ai fan della saga fantasy una sorpresa: nelle ultime scene appare infatti Joey Batey nel ruolo di Jaskier.

Il filmato dà spazio inoltre a nuove spettacolari sequenze che permettono di avere un’anteprima dell’atmosfera e degli eventi che verranno portati sugli schermi.

lI progetto prodotto per Netflix è ambientato circa 1200 anni prima della storia di Geralt di Rivia e racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che porteranno alla “congiunzione delle sfere”, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi tra loro.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast ci sono Sophia Brown, Michelle Yeoh, e Laurence O’Fuarain.

Che ne pensate del nuovo trailer di The Witcher: Blood Origin? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix