ha pubblicato un nuovo video dedicato agli effetti speciali della stagione 2 di, disponibile sulla piattaforma da un paio di settimane.

Nel breve video, che potete vedere qui sopra, vengono mostrati alcuni dei passaggi che hanno portato alla realizzazione di Kaer Morhen e di Cintra, due dei luoghi più importanti di questa seconda stagione. Anche la showrunner Lauren S. Hissrich ha lodato il team degli effetti speciali in un post sul proprio profilo Twitter:

Il Covid ha rappresentato tante sfide per le riprese di The Witcher, ed è qui che è subentrato il nostro team VFX, guidato dall’incredibile Dadi Einarsson. Date un’occhiata ai titoli di coda per vedere le centinaia di persone che hanno creato questo mondo meraviglioso ed epico per noi e per i fan.