Prime Video ha condiviso un video che anticipa gli arrivi in streaming del 2024 e tra i titoli è presente anche la stagione 2 di Them, serie che ritorna dopo due anni di assenza dagli schermi.

Il progetto creato da Little Marvin e prodotto da Lena Waithe aveva debuttato nel mese di aprile 2021. La storia, ambientata nel 1953, aveva come protagonista una famiglia nera la cui vita si trasforma in un incubo quando si trasferisce in un quartiere di Los Angeles abitato solo da persone bianche.

Nel cast c’erano Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, e Ryan Kwanten.

Il secondo capitolo della storia sarà ambientato nel 1991 e al centro degli eventi ci sarà Dawn Reeve (Ayorinde), che lavora come detective per la polizia di Los Angeles. L’agente deve indagare su un brutale omicidio e, mentre si avvicina alla verità, qualcosa di malvagio prende di mira lei e la sua famiglia.

Tra gli interpreti ci sono Joshua J. Williams, Jeremy Bobb, Wayne Knight, Carlito Olivero, Charles Brice, Iman Shumpert, Pam Grier e Luke James.

Che ne pensate? Siete felici che la stagione 2 di Them arriverà su Prime Video nel 2024?

Fonte: ScreenRant



