La miniserie Tiny Beautiful Things con star Kathryn Hahn arriverà sugli schermi di Hulu il 7 aprile e online è stato condiviso il trailer che regala le prime sequenze del progetto.

Gli otto episodi si basano sui romanzi scritti da Cheryl Strayed e nel cast ci sono anche Sarah Pidgeon, Quentin Plair e Tanzyn Crawford.

Al centro della storia c’è Clare (Hahn), una scrittrice che diventa un’opinionista apprezzata e di successo mentre in realtà la sua vita sta andando a pezzi.

Il suo matrimonio con Danny è in crisi, la figlia teenager Rae la respinge, e la sua promettente carriera come scrittrice è inesistente. Quando un vecchio amico le chiede di occuparsi della rubrica Dear Sugar, Clare pensa di non essere in grado di dare consigli a nessuno, tuttavia dopo aver accettato la vita della donna fa emergere ricordi dal passato ed esperienze che sottolineano la bellezza, gli ostacoli superati e l’umorismo presenti nelle sue ferite non rimarginate. Attraverso Sugar, Clare aiuta i suoi lettori, e se stessa, a capire che tutti possono essere salvati e le nostre storie possono aiutarci a uscire dai momenti difficili e, forse, riportarci a casa.

Liz Tigelaar è creatrice e produttrice della serie. Nel team della produzione ci sono anche Lauren Neustadter, Reese Witherspoon, Laura Dern, Jayme Lemons, Cheryl Strayed, Stacey Silverman e Kathryn Hahn.

Che ne pensate del trailer della serie Tiny Beautiful Things? Seguirete la serie?

Fonte: Hulu