Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 4 di Titans ha ora una data di uscita, confermata anche dal nuovo teaser: il 3 novembre suglis chermi americani di HBO Max.

Nel video, presentato al New York Comic-Con, si anticipa anche l’arrivo dei villain, in particolare di Brother Blood che avrà il volto di Joseph Morgan, e si svela che la stagione sarà suddivisa in due parti.

HBO Max ha poi condiviso due clip dedicate a Mother Mayhem e a Lex Luthor, interpretato da Titus Welliver.

La prima clip mostra gli eroi alle prese con il personaggio affidato a Franka Potente, che non esita a usare i suoi poteri per attaccare e difendersi.

Nel secondo video un momento di relax dei Titans viene interrotto da un improvviso blackout e dalla voce di Lex Luthor che rivela di voler incontrare Superboy, dandogli un appuntamento a Metropolis.

Nel cast di Titans ci sono anche Brenton Thwaites nel ruolo di Dick Grayson/Nightwing, Teagan Croft che sarà Rachel Roth/Raven, Ryan Potter nel ruolo di Gar Logan/Beast Boy, Conor Leslie nei panni di Donna Troy/Wondergirl, Joshua Orpin che interpreta Conner Kent/Superboy, Alan Ritchson che sarà Hank Hall/Hawk e Minka Kelly nei panni di Dawn Granger/Dove.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate del teaser e delle clip della stagione 4 di Titans? Seguirete i nuovi episodi della serie?

Fonte: HBO Max